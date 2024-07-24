В Алматы возле больницы найден женский труп

Полиция сообщила, что проводит расследование по факту обнаружения трупа, найденного возле городской клинической больницы № 1 города Алматы, передаёт BaigeNews.

"По факту обнаружения трупа человека без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.