В Алматы восемь застройщиков лишили лицензий — акимат
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Более тысячи нарушений за некачественное строительство выявил акимат Алматы с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба акимата города, в рамках внеплановых проверок за текущий год управление градостроительного контроля Алматы выявило 1140 нарушений и выдало 634 предписаний на их устранение.
За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - восемь организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на шесть месяцев.
Лишены строительных лицензий по статье 312 часть 2 КоАП восемь компаний:
- ТОО "АРТЕМИДА ЛТД";
- ТОО "ТриА Холдинг";
- ТОО "Ремстрой";
- ТОО "ABM Building" (подвид лицензии);
- ТОО "Debo Stroy" (подвид лицензии);
- ТОО "ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС" (подвид лицензии);
- ТОО "Корпорация Ак Ордасы" (подвид лицензии);
- ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).
Стоит отметить, что по компаниям, лишённым подвида, внесён протест для полного лишения их лицензий.
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