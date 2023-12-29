В Алматы восемь застройщиков лишили лицензий — акимат

Более тысячи нарушений за некачественное строительство выявил акимат Алматы с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в рамках внеплановых проверок за текущий год управление градостроительного контроля Алматы выявило 1140 нарушений и выдало 634 предписаний на их устранение.

За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - восемь организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на шесть месяцев.

Лишены строительных лицензий по статье 312 часть 2 КоАП восемь компаний:

- ТОО "АРТЕМИДА ЛТД";

- ТОО "ТриА Холдинг";

- ТОО "Ремстрой";

- ТОО "ABM Building" (подвид лицензии);

- ТОО "Debo Stroy" (подвид лицензии);

- ТОО "ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС" (подвид лицензии);

- ТОО "Корпорация Ак Ордасы" (подвид лицензии);

- ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).

Стоит отметить, что по компаниям, лишённым подвида, внесён протест для полного лишения их лицензий.