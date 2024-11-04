В Алматы водитель "накатал" штрафов на 7 млн тенге

Автомобили со штрафами на 37 млн тенге задержаны в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Лидером в списке разоблаченных неплательщиков штрафов стал водитель автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом. Он нарушил правила дорожного движения на сумму свыше 7 млн тенге, однако штрафы так и не оплатил.



Как известно, в целях обеспечения принципов нулевой терпимости к правонарушениям и неотвратимости наказания за допущенные нарушения полиция Алматы на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия. В дальнейшем автомобиль нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку. По месту его пребывания составляется протокол изъятия в соответствии с КоАП РК. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном погашении штрафов.





