В Алматы водитель "накатал" штрафов на 7 млн тенге
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Автомобили со штрафами на 37 млн тенге задержаны в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Лидером в списке разоблаченных неплательщиков штрафов стал водитель автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом. Он нарушил правила дорожного движения на сумму свыше 7 млн тенге, однако штрафы так и не оплатил.
Как известно, в целях обеспечения принципов нулевой терпимости к правонарушениям и неотвратимости наказания за допущенные нарушения полиция Алматы на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия. В дальнейшем автомобиль нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку. По месту его пребывания составляется протокол изъятия в соответствии с КоАП РК. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном погашении штрафов.
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