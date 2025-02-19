С 2025 года в Алматы внесены некоторые изменения в механизм программы "Damubala", передаёт BaigeNews.kz.

Так, теперь договоры с поставщиками будут заключаться на ежегодной основе. В период с 15 по 21 января 2025 года проводился набор поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов в соответствии с требованиями Законов РК "О культуре" и "О физической культуре и спорте". С 22 января по 4 февраля текущего года были рассмотрены имеющиеся и новые заявки поставщиков услуг государственного спортивного и творческого заказов согласно Правилам размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования.

Также согласно договору оферты предполагается ежегодное перезаключение договоров с поставщиками, которое направлено на транспарентное распределение ваучеров, повышение прозрачности процессов и ответственности поставщиков. Ранее договоры оферты не имели срока действия.

Районными акиматами на системной основе проводятся встречи с поставщиками услуг для разъяснения актуальных изменений.

С начала 2025 года в Алматы проходит процесс обновления оферты. Тем не менее все поставщики получат оплату фактически оказанных услуг в период с 1 по 21 января 2025 года. Дети, участвующие в программе, продолжат занятия.

Маслихатом Алматы на 2025 год поддержано финансирование творческих кружков и спортивных секций на сумму 15.1 млрд тенге.

По результатам проведенного совместно с Общественным советом г. Алматы мониторинга работы поставщиков услуг все сведения по недобросовестным поставщикам направлены в правоохранительные органы.

Таким образом, в текущем году первым этапом реализации программы стало перезаключение договоров действующих и рассмотрение заявок от новых поставщиков. Каждый поставщик должен подтвердить соответствие требованиям по инфраструктуре в зависимости от вида кружка или секции.

Выдача ваучера осуществляется по мере заключения договора поставщика с законным представителем ребенка до конца 2025 года, после чего следует подключение к системе фиксации фактического посещения занятий. Выдача ваучеров также будет осуществляться в рамках ежемесячного лимита на количество детей, посещающих занятия.

Напомним, в прошлом году в Алматы была инициирована система биометрической идентификации личности (FaceID) для подтверждения фактической посещаемости детьми. Соответственно, важным пунктом заключения договоров с поставщиками на текущий год станет обязательное условие 100-процентного подключения детей к системе FaceID.