В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников

Заместитель акима города Асем Нусупова сообщила, что на 21 августа в 1-й класс уже принято 27 490 детей, а прием продлится до 31 августа, передаёт BaigeNews.



Хотя количество первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи, в целом в школах обучатся 308 519 детей. Для поддержки нуждающихся детей стартовала акция "Дорога в школу", в рамках которой 12 684 ребенка получили финансовую помощь.



Также продолжится проект "Школьный автобус": в этом году к имеющимся 100 закупят столько же автобусов, что позволит обеспечить подвоз более 14 тысяч детей.



На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников.

"Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.

В Алматы работают 337 школ, из них 215 государственных.