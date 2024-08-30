В Алматы в День Конституции подсветят телебашню "Көктөбе"

В Алматы сегодня в честь Дня Конституции запустят архитектурно-художественное освещение визитной карточки мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мультимедийное шоу на медиафасадах телебашни "Көктөбе" в честь празднования Дня Конституции начнется 30 августа в 21:00. Подсветка телебашни станет ярким украшением города, улучшит архитектурный облик и станет центром притяжения туристов и жителей мегаполиса.

"Освещение телебашни будет работать по следующему графику: ежедневно с 20:00 до 2:00 динамичное освещение будет включаться на самой башне. С 2:00 до 5:00 башня будет подсвечиваться прожекторами в фоновом режиме. В праздничные дни с 21:00 до 2:00 будет подключаться мультимедийный праздничный видеоряд. С 2:00 до 5:00 будет работать прожекторное освещение", — говорится в сообщении.

Телебашня оснащена 185 TLOS-H прожекторами с разными углами рассеивания, а также медиафасадом из световых линий с LED-модулями, которые вместе подсвечивают 10 уровней строения.