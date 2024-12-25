В Алматы утвердили новый градостроительный регламент
Одно из нововведений разработанного документа – карты регулирования.
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В Алматы состоялась внеочередная сессия маслихата VIII созыва, в ходе которой депутаты утвердили новый градостроительный регламент, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил руководитель Управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев, новый регламент разработан в рамках реализации Генерального плана Алматы до 2040 года.
"Градрегламент определяет принципы зонирования территории, строительства и размещения объектов инфраструктуры, а также другие аспекты градостроительства. Он является основным инструментом регулирования развития города и разрабатывается на основе Генерального плана, фактически являясь его описательной частью", - подчеркнул он.
Предыдущий градостроительный регламент принимался в 2006 году и не соответствовал современным тенденциям развития Алматы. Новый документ будет способствовать полицентричному развитию мегаполиса и обеспечит более комфортную среду проживания для жителей в соответствии с Генпланом.
Одно из нововведений разработанного Градостроительного регламента – карты регулирования, такие как санитарно-защитные зоны и ветровое районирование, направленные на улучшение экологической обстановки и комфорт городского климата.
"Подобные зоны разработаны впервые. К примеру, карта ветрового районирования позволит использовать меридиональные улицы как вентиляционные коридоры, то есть правильно ориентировать дома для лучшей аэрации города", - подчеркнули в управлении.
В новом документе увеличена вариативность использования земельных участков для стимулирования бизнеса, что создаёт новые рабочие места и снижает транспортную нагрузку в городе за счёт децентрализации занятости.
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