В Алматы устранили порыв тепломагистрали

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В Алматы ликвидированы последствия порыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.

"В ночь на 11 ноября в 1.50 бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм. После проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме: в 2.40 восстановлена подача отопления. Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. При благоприятных погодных условиях асфальт восстановят до 13 ноября", - говорится в сообщении.

В случае возникновения внештатной ситуации (выброс воды, пар) в Управлении энергетики и водоснабжения попросили алматинцев не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону +7-727-378-06-65.

Напомним, накануне в Алматы прорвало магистральную трубу и из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Водой была залита проезжая часть дороги.