В Алматы установят ещё 57 автоматов для сбора вторсырья
В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 таких устройства.
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В Алматы в новом году установят 57 автоматов для сбора вторичного сырья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Ежедневно коммунальные службы города извлекают из арычной сети до 60 тонн мусора. Треть из них можно переработать, поэтому в городе сейчас активно устанавливают фандоматы.
Первый такой аппарат появился в мае в рамках программы "Таза Казахстан". Эти устройства принимают пластиковые бутылки и металлические банки за небольшое вознаграждение. В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 устройства с умной системой. Горожане уже сдали более 5000 единиц вторсырья.
По словам заместителя акима города Алишера Абдыкадырова, в следующем году в Алматы заработают больше 100 фандоматов.
"В фандоматах используется самое современное программное обеспечение. В частности, это системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют чётко определять, это пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также их классифицировать: по размеру, по массе и прочее", – рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.
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