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В Алматы установят 28 сейсмостанций к 2025 году
Президент Казахстана поручил решить вопрос с точным прогнозированием землетрясений и ранним оповещением о них в Алматы, передает BaigeNews.kz.
"Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана. Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра, сообщил глава государства. Этот центр должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. По словам президента, идея создания "цифрового двойника" города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам.
"В своем сентябрьском послании я поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития "цифрового двойника" и корректировки Генерального плана города. Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково, в целом, мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу", - сообщил глава государства.
Он отметил, что все обозначенные поручения и проекты направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни алматинцев, усиление экономического потенциала и повышение привлекательности города. Реализация этих задач будет на особом контроле президента.
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