В Алматы установили мемориальную доску в честь Абдижамиля Нурпеисова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аlmaty.tv

Она установлена в честь 100-летия народного писателя Казахстана, Героя Труда Казахстана, лауреата Государственной премии СССР.

Памятную табличку установили в Алматы на стене дома 156 по улице Тулебаева, где жил автор знаменитой историко-революционной трилогии "Кровь и пот". В мероприятии приняли участие родные и близкие известного литератора Шуга Нурпеисова, Карим Нурпеисов, а также писатели, государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции, жители и гости города.

В этот же день в Алматы прошла международная научно-практическая конференция "Әлем таныған Әбдіжәміл", где с приветственной речью выступила министр культуры и информации Аида Балаева.

Среди спикеров также были председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, генеральный секретарь "ТЮРКСОЙ" Султан Раев, председатель Союза писателей тюркских государств Улыкбек Есдаулет, писатель и кинодраматург Смагул Елубай, государственный деятель, поэт, драматург, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Оразалин и другие видные деятели.

Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области. Прошёл Великую Отечественную войну. Его знаменитая трилогия "Кровь и пот" была переведена на 30 языков мира. В своих литературных произведениях он также поднимал проблемы Аральского моря. К слову, в 2000 году вышел его роман-дилогия "Последний долг" ("Соңғы парыз"), повествующий об экологической проблеме Арала, который был удостоен Шолоховской премии в 2003 году.

Фото: акимат Алматы