В Алматы установили контейнеры для сбора ТБО заглублённого типа

Управлением экологии и окружающей среды Алматы ведутся работы по замене контейнеров для сбора ТБО заглубленного типа. В Ауэзовском, Бостандыкском, Наурызбайском районах мегаполиса установлены 214 новых контейнеров, передаёт BaigeNews.kz.

Устройства объёмом три кубометра удобны в использовании, имеют эстетический вид, приспособлены к любому климату. Благодаря плотно прилегающей крышке исключается возможность проникновения дождя и снега внутрь, разлёта отходов в стороны, распространения неприятного запаха. Что немаловажно, содержимое подобной урны становится недосягаемым для птиц и зверей.

Впервые мусорные контейнеры заглублённого типа были установлены в Алматы в 2012 году. Образцы были изготовлены из чёрного металла, без нанесения защитного покрытия. В результате длительной эксплуатации в агрессивной среде контейнеры подверглись коррозии, что вызывало риски возникновения негативных последствий (получение травм работниками мусоровывозящих организаций при разгрузке ТБО, ухудшение санитарного состояния дворов) и необходимость их замены.