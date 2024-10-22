В Алматы у иностранца изъяли 4,5 тысячи сайгачьих рогов

В Алматы в одном из частных домов Жетысуского района задержан 58-летний гражданин Китая. У него были обнаружены и изъяты 50 коробок с сайгачьими рогами (4,5 тыс. шт.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам мужчины, "товар" он приобрел в Алматинской области и планировал переправить это к себе на родину в лечебных целях. Спецоперацию провели сотрудники “Киберпола”.

"По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается", – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Талант Исаев.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.