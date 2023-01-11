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В Алматы сутки будет идти снег
В Алматы с полудня 10 января не прекращается снегопад. Он продолжится, по прогнозу РГП "Казгидромет", до обеда 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса.
С начала снегопада из города вывезено 530 кубических метров снега. Высота снежного покрова достигла 8-10 сантиметров, в горной местности - до 14 сантиметров.
"В связи с большим дорожным потоком колонны по сгребанию снега, которые осуществляют движение клином по всей ширине проезжей части, будут работать после уменьшения количества автотранспорта в ночное время. Будет организовано по две колонны по сгребанию снега в каждом районе, после чего будет произведена повторная обработка противогололёдными материалами", - сообщили в ведомстве.
С начала снегопада в городе производится обработка дорог противогололёдными материалами (использовано 1827 тонн).
В ночной период на улицах города будут работать 460 единиц спецтехники и 360 дорожных рабочих.
По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха ночью и днём 11 января составит 10-12 градусов мороза.
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