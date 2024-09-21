В Алматы судят ОПГ, обманувшую психически больных и одиноких людей

В Алматы судят членов преступной группы, обманувших психически больных и одиноких людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Подозреваемые овладевали квартирами одиноких и психически нездоровых людей. На скамье подсудимых – 22 человека. Это врачи, нотариусаы, бывший участковый инспектор и таксист.

Следствие выяснило, что члены этой группы действовали по налаженной схеме. Подозреваемые находили одиноких и больных людей, затем входили к ним в доверие. Ну а потом к делу подключались нотариусы, которые переоформляли недвижимость и продавали по заниженной цене. Полученные деньги подсудимые делили между собой.

Об одном из таких эпизодов рассказала одна из потерпевших – Татьяна Фирстова. По её словам, квартира её бывшего свёкра была незаконно переоформлена и продана "подставному" наследнику. Когда женщина обратилась к нотариусу, выяснилось, что есть некое завещание. В итоге и оно оказалось ненастоящим.

Каким образом и с чьей помощью подозреваемые находили потенциальных жертв, до сих пор не ясно. По некоторым эпизодам дела подозреваются даже врачи и заведующие отделений Центра психического здоровья Алматы.