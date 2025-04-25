С 26 апреля в Алматы стартует строительство нового участка линии BRT (Bus Rapid Transit) по улице Желтоксан. Протяженность маршрута составит 4,6 километра. Он соединит уже действующий участок скоростного автобусного движения на улице Тимирязева с линией, которая строится на проспекте Райымбек батыра, передаёт BaigeNews.kz.

Для минимизации заторов и конфликтов с парковками BRT-полоса будет располагаться по краям проезжей части. На север она пройдёт по правой стороне дороги, а в южном направлении — по левой. При этом сохраняется одностороннее движение для личного транспорта на участке от проспекта Абая, без сокращения количества полос.

Реализация проекта не потребует сноса зданий или расширения дороги. Остановки планируют оборудовать на платформах, с учетом потребностей маломобильных граждан. Также запланирована модернизация пешеходной инфраструктуры, установка тротуарной плитки, обновление светофоров и освещения.

На первом этапе, начиная с 26 апреля, подрядчики займутся переносом инженерных сетей, бордюров и арыков. Эти работы будут вестись по краям дороги и не повлияют на движение транспорта.

С июня начнётся укладка нового асфальтового покрытия по всей ширине проезжей части, с кратковременным (до 36 часов) частичным перекрытием движения. График ограничений и схемы объезда будут публиковаться заранее.

Во время обновления пешеходных зон вдоль улицы будут организованы обходные маршруты с ограждениями, пандусами и светоотражающими элементами для безопасности, обещают в акимате.

Продление линии BRT на улицу Желтоксан усилит транспортную связанность между югом и севером города, дополнив направление восток-запад. Ожидается, что средняя скорость движения общественного транспорта на этом участке вырастет на 40%, а пассажиропоток увеличится на 30%.