В Алматы стартует приём заявок на ипотечную программу "Алматы жастары"
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
114Фото: baigenews.kz
Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы объявило о начале приёма заявлений на получение льготных жилищных займов для приобретения жилья в рамках программы "Алматы жастары", передаёт BaigeNews.kz.
Документы на получение займа молодёжь до 35 лет может подать с 29 июля по 7 августа.
Заявку на участие в программе можно подать на сайте www.almaty-zhastary2024.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Условия кредитования в рамках Программы:
- Максимальная сумма займа – до 18 млн тенге;
- Процентная ставка – 5%;
- Первоначальный взнос - 10%;
- Возможность приобретения первичного и вторичного жилья;
- Охват не менее 1 200 человек.
Основные требования к участию:
- Гражданство Республики Казахстан;
- Постоянная регистрация проживания (прописка) у заявителя и супруга (-и) (при наличии) в городе Алматы на момент подачи заявки;
- Возраст участника до 35 лет на момент подачи заявления вне зависимости от возраста супруга (-и) (при наличии). К участию в Программе в качестве основного участника допускается только один из супругов;
- Отсутствие у участника Программы и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан;
- Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений в следующих категориях: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, журналисты, социальная сфера,правоохранительные органы, городские коммунальные службы и арендаторы программы "Работающая молодежь" (декабрь 2019 года).
Более подробная информация размещена на сайте www.almaty-zhastary2024.kz. Справки по телефону: +7 (727) 225 14 57.
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