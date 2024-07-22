В Алматы стартует приём заявок на ипотечную программу "Алматы жастары"

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы объявило о начале приёма заявлений на получение льготных жилищных займов для приобретения жилья в рамках программы "Алматы жастары", передаёт BaigeNews.kz.

Документы на получение займа молодёжь до 35 лет может подать с 29 июля по 7 августа.

Заявку на участие в программе можно подать на сайте www.almaty-zhastary2024.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Условия кредитования в рамках Программы:

Максимальная сумма займа – до 18 млн тенге;

Процентная ставка – 5%;

Первоначальный взнос - 10%;

Возможность приобретения первичного и вторичного жилья;

Охват не менее 1 200 человек.

Основные требования к участию:

Гражданство Республики Казахстан; Постоянная регистрация проживания (прописка) у заявителя и супруга (-и) (при наличии) в городе Алматы на момент подачи заявки; Возраст участника до 35 лет на момент подачи заявления вне зависимости от возраста супруга (-и) (при наличии). К участию в Программе в качестве основного участника допускается только один из супругов; Отсутствие у участника Программы и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан; Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений в следующих категориях: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, журналисты, социальная сфера,правоохранительные органы, городские коммунальные службы и арендаторы программы "Работающая молодежь" (декабрь 2019 года).

Более подробная информация размещена на сайте www.almaty-zhastary2024.kz. Справки по телефону: +7 (727) 225 14 57.