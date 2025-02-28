В Алматы стартует новая эко-кампания
Власти планируют привести в порядок дворы, улицы, парки и высадить деревья.
Сегодня, 18:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
109Фото: акимат Алматы
С 1 марта по 1 апреля в Алматы пройдет городская кампания "Алматы – наш общий дом" в рамках программы "Таза Казахстан", направленная на улучшение инфраструктуры, повышение экологической культуры и вовлечение горожан в развитие города, передаёт BaigeNews.kz.
Кампания пройдет в четыре тематические недели. С 1 по 9 марта - "Чистые улицы"; 10-16 марта - "Чистые парки, скверы и горы"; 17-23 марта - "Чистые дворы"; 24 марта-1 апреля - "Наш город – наша гордость".
За это время планируют привести в порядок 4 тысячи дворов, очистить 445 парков, установить 12 тысяч урн, демонтировать незаконные НТО и высадить 5 тысяч деревьев.
Самое читаемое