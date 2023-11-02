В Алматы стартовало строительство комфортной школы на 1500 мест

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил строящуюся школу в Алмалинском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Здание возводят по проспекту Райымбека (угол улицы Ауэзова). Учебное заведение на 1 500 мест строит подрядная организация ТОО "Bazis Construction" в рамках национального проекта "Комфортная школа" при поддержке проектного офиса акимата Алматы.

Строительство началось в июне 2023 года, уже завершена разработка котлована. В эксплуатацию школу планируют ввести в конце 2024 года.

По проекту предусмотрено строительство зала на 326 мест, четыре спортзала, два малых спортзала для учащихся младших классов. Вход для учеников начальной школы будет отдельный.

Глава города поручил в ускоренном порядке заняться вопросами выкупа дополнительных земель для строительства парковочной зоны и объездных путей.

Ситуация с дефицитом ученических мест в Алмалинском районе остаётся относительно благоприятной: при общем контингенте учащихся 37 тысяч дефицит составляет чуть более тысячи мест. В районе насчитываются 42 образовательные организации, из которых 29 школ государственные и 13 – частные.

Напомним, национальный проект "Комфортная школа" принят правительством Казахстана в 2022 году в рамках реализации Послания президента "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Главные цели проекта - ликвидация аварийных объектов, трёхсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в Алматы появятся 22 новые школы на 37 100 ученических мест. По информации проектного офиса акимата, больше всего школ нового формата будет построено в Алатауском и Наурызбайском районах – по пять учебных заведений. В Бостандыкском районе – четыре школы, в Турксибском – три, в Ауэзовском районе планируют построить две школы, а в остальных районах – по одной. Школы строят там, где наблюдается их острая нехватка.

В комфортных школах создадут удобства для всех обучающихся, в том числе планируется внедрить систему контроля входа и выхода с автоматической блокировкой дверей, Face ID и QR-коды. Обязательно будет вестись видеонаблюдение, чтобы администрация учебного заведения в режиме реального времени отслеживала ситуацию во всём здании и на территории школы. Чтобы решить проблему с тяжёлыми рюкзаками, в школах установят отдельные шкафчики для хранения учебников. Также в проектах будут предусмотрены лифты, электронные библиотеки и хоккейный корт. На каждом этаже будут установлены коворкинг-зоны для полезного досуга и питьевые фонтанчики.