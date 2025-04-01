1 апреля 2025 года в Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации РК состоялось торжественное открытие юбилейного концерта "Әлқисса-Нұрғиса", посвященного 100-летию великого композитора, дирижера и кюйши Нургисы Тлендиева. Этот концерт стал отправной точкой программы мероприятий, которые будут проходить в течение года по всей стране в честь юбилея выдающегося мастера казахской музыки, передаёт BaigeNews.kz.

В знак уважения к наследию Нургисы Тлендиева от имени Главы государства была передана корзина цветов. В мероприятии приняли участие известные музыканты, заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов, а также ведущие музыкальные коллективы страны. Среди них — Академический фольклорно-этнографический оркестр "Отырар сазы" имени Нургисы Тлендиева, симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, государственная хоровая капелла имени Бахытжана Байкадамова и другие.

В программе концерта были представлены произведения Нургисы Тлендиева, вошедшие в золотой фонд казахской музыки. Эти композиции восхищают своей глубиной и богатством, а также помогают сохранить культурное наследие страны для будущих поколений.

Кроме того, в честь юбилея Нургисы Тлендиева планируется проведение около 100 мероприятий по всему Казахстану, включая выставки, концерты, конкурсы и фестивали. Юбилейная дата композитора будет отмечена не только в нашей стране, но и за рубежом, под эгидой таких международных организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

Ключевыми событиями юбилейной программы станут концерты, посвященные Нургисе Тлендиеву, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках Дней культуры Казахстана, а также в США, где пройдет концерт и выставка в Карнеги-холле, и в Пекине, где зрители смогут насладиться произведениями композитора на концерте "Құстарқайтып барады".

Напомним, сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения композитора, дирижера, заслуженного деятеля искусств Казахстана и Народного героя Нургисы Тлендиева.