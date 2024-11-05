В Алматы стартовал Чемпионат Казахстана по плаванию

5-го ноября в Алматы был дан старт чемпионату Казахстана по плаванию среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

"В нем примут участие практически все лидеры национальной команды Казахстана, в том числе и те пловцы, которые на днях выступили на этапе Кубка мира в Сингапуре", - проинформировали в НОК РК.