В Алматы стартовал Чемпионат Казахстана по плаванию
Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
134Фото: НОК РК
5-го ноября в Алматы был дан старт чемпионату Казахстана по плаванию среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
"В нем примут участие практически все лидеры национальной команды Казахстана, в том числе и те пловцы, которые на днях выступили на этапе Кубка мира в Сингапуре", - проинформировали в НОК РК.
Соревнования продлятся до 8 ноября.
Чемпионат проходит на базе Центра олимпийской подготовки.
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