  • 5 Ноября, 14:52
  • BAIGENEWS

В Алматы стартовал Чемпионат Казахстана по плаванию

Сегодня, 13:40
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НОК РК Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: НОК РК

5-го ноября в Алматы был дан старт чемпионату Казахстана по плаванию среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

"В нем примут участие практически все лидеры национальной команды Казахстана, в том числе и те пловцы, которые на днях выступили на этапе Кубка мира в Сингапуре", - проинформировали в НОК РК.

Соревнования продлятся до 8 ноября.

Чемпионат проходит на базе Центра олимпийской подготовки. 

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