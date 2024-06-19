В Алматы спасателям пришлось эвакуировать 48 человек
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
141Фото: МЧС РК
48 жителей эвакуировали из горящей многоэтажки в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы. Загорелись домашние вещи, в результате произошло сильное задымление
"Огнеборцы эвакуировали 48 жителей дома, среди которых 8 детей. Также вынесли трёх кошек и собаку. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении МЧС РК.
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