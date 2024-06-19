В Алматы спасателям пришлось эвакуировать 48 человек

48 жителей эвакуировали из горящей многоэтажки в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы. Загорелись домашние вещи, в результате произошло сильное задымление

"Огнеборцы эвакуировали 48 жителей дома, среди которых 8 детей. Также вынесли трёх кошек и собаку. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении МЧС РК.