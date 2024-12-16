В Алматы спасатели освободили десятилетнюю девочку от кольца
В таких случаях специалисты не рекомендуют самостоятельно разрезать кольцо.
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Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь десятилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Случай произошёл в Наурызбайском районе Алматы. Девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять.
"Прибывшая на место вызова группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК разрезали сдавливающее кольцо специальным инструментом и спасли палец ребёнка. МЧС напоминает, что самостоятельное разрезание кольца на пальце может быть опасным и привести к травмам", — говорится в сообщении.
Ранее похожий случай произошёл в Уральске. На этот раз в плену украшения оказалась 35-летняя женщина. Палец болел и распухал с каждой минутой. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента. Женщине оказали доврачебную помощь.
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