Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь десятилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Случай произошёл в Наурызбайском районе Алматы. Девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять.

"Прибывшая на место вызова группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК разрезали сдавливающее кольцо специальным инструментом и спасли палец ребёнка. МЧС напоминает, что самостоятельное разрезание кольца на пальце может быть опасным и привести к травмам", — говорится в сообщении.

Ранее похожий случай произошёл в Уральске. На этот раз в плену украшения оказалась 35-летняя женщина. Палец болел и распухал с каждой минутой. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента. Женщине оказали доврачебную помощь.