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В Алматы спасатели освободили десятилетнюю девочку от кольца

В таких случаях специалисты не рекомендуют самостоятельно разрезать кольцо.

Сегодня, 09:16
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь десятилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Случай произошёл в Наурызбайском районе Алматы. Девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять.  

"Прибывшая на место вызова группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК разрезали сдавливающее кольцо специальным инструментом и спасли палец ребёнка.  МЧС напоминает, что самостоятельное разрезание кольца на пальце может быть опасным и привести к травмам", — говорится в сообщении.

Ранее похожий случай произошёл в Уральске. На этот раз в плену украшения оказалась 35-летняя женщина. Палец болел и распухал с каждой минутой. Избавиться от украшения помогли спасатели при помощи слесарного инструмента. Женщине оказали доврачебную помощь. 

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