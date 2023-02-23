В Алматы создано свыше 380 пунктов помощи населению во время возможных землетрясений

Фото: ДЧС Алматы

В случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в Алматы будут развернуты 384 пунктов приема пострадавшего населения оставшегося без крова (ППН), передаёт Baigenews.kz. Об этом сообщили в ДЧС города.

"Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы", - рассказали в ведомстве.

Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и Акимата.

Кроме того, Департамент разработал информационные таблички с QR кодом, при сканировании смартфоном, можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (двух и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).

В ДЧС также рассказали о проводимых в Алматы регулярных сейсмотренировках: в организациях города их проведено свыше 3,5 тысяч, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Помимо этого, каскадным методом обучается более полумиллиона населения города. Их цель – обучить горожан способам защиты в чрезвычайных ситуациях.

Исполняющий обязанности начальника Департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирен и сирено-речевых установок (зона покрытия – 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканалов и 24 радиоканала "Медиасервера".

Алибеков добавил, что в случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4 060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.

А в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации (землетрясения) население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецальном транспорте.