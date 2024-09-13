В Алматы создали центр раннего вмешательства

В Алматы постановлением акимата города создан Центр раннего вмешательства при управлении занятости и социальных программ, передаёт BaigeNews.kz.



Созданный центр основывается на принципах раннего обнаружения и оценки нарушений в развитии ребенка, индивидуального подхода, участия родителей ребенка и их поддержка, координация оказываемых услуг, непрерывная оценки и мониторинг прогресса ребенка, корректировка поддержки в соответствии с индивидуальными потребностями.

"Создание Центра раннего вмешательства – важный шаг на пути к инклюзивному будущему для наших детей. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок сможет развиваться, несмотря на трудности. Программа раннего вмешательства поможет снизить уровень детской инвалидности и подготовить детей к полноценному включению в образовательную и социальную жизнь", — сказал руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов на брифинге в РСК.

Он отметил, что уникальность программы заключается в охвате самого важного периода жизни ребенка – от рождения до трех лет. Это время критически важно для физического, когнитивного, эмоционального и социального развития. Вмешательство именно в эти годы позволяет минимизировать или полностью устранить последствия нарушений, обеспечивая нормальное функционирование ребенка и его интеграцию в общество.

По словам директора "Центра раннего вмешательства города Алматы" Насихат Тулековой, программы раннего вмешательства предназначены для всех семей с детьми, имеющими риск отставания или нарушения в развитии.

"Индивидуальные программы раннего вмешательства направлены на развитие всех базовых навыков ребенка, которые он осваивает в течение первых трех лет жизни. Программы носят непрерывный и длительный характер, предполагают регулярные консультативные встречи семьи со специалистами", - отметила Насихат Тулекова.

Для эффективной реализации программы раннего вмешательства и обеспечения шаговой доступности Службы раннего вмешательства на базе подведомственных организаций Управления занятости и социальных программ будут работать в каждом районе города Алматы. Междисциплинарная команда, в составе которой педиатр развития, психолог, социальный педагог, физио и эрготерапевты, логопед и социальный работник, обеспечит всесторонний подход к оказанию помощи ребенку и его семье.

Стоит отметить, что для повышения эффективности распоряжением акима Алматы создана Комиссия по взаимодействию внедрения раннего вмешательства, в которую вошли все заинтересованные местные исполнительные органы и неправительственные организации.