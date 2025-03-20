В Алматы 1 632 сотрудника медико-социальных учреждений впервые получат стимулирующие надбавки по поручению акима города. На очередной XXVIІI сессии маслихата депутаты поддержали предложение об установлении стимулирующих надбавок в размере 30% к должностным окладам работники медико-социальных учреждений, за исключением медицинского персонала, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на высокую социальную значимость выполняемых функций, уровень оплаты труда работников медико-социальных учреждений остается низким. Так, оклад соцработника со стажем от 7 до 10 лет составляет 240 тысяч тенге, психолога с аналогичным стажем – 170 тысяч тенге.

Исключение составляют медицинские работники, базовые оклады которых были увеличены в 2021 году.

"Из-за низкой заработной платы социальных работников наблюдается отток квалифицированных специалистов из числа социальных работников, вызванный профессиональным выгоранием и конкуренцией со стороны частного сектора. Реализация данной меры позволит повысить мотивацию работников, обеспечит стабильность кадрового состава, повысит конкурентоспособность заработных плат в социальной сфере и создаст условия для эффективного оказания специальных социальных услуг нуждающимся уязвимым категориям населения", - подчеркнул Бауржан Жаубасов.

Отметим, что в Алматы функционируют 13 социальных учреждений, которые оказывают помощь людям с особыми потребностями, одиноким пожилым людям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В указанных учреждениях трудится 1 950 сотрудников.