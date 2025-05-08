В Алматы больше 200 семей не могут заехать в свои квартиры в жилом комплексе Millennium Park, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Они вложились в строительство этого дома, который должны были сдать в эксплуатацию четыре года назад, но застройщик постоянно переносит сроки. По словам дольщиков, большая часть из них выплатила всю сумму сразу.

Им обещали 17-этажный дом комфорт-класса, высокие потолки, кирпичную облицовку. Сейчас же, жалуются люди, застройщик самовольно меняет план проекта. Изменилось даже название ЖК – Millennium Park стал M.Park.

По словам людей, на участке возле дома им обещали детскую площадку, но месяц назад здесь вырыли котлован, чтобы возвести ещё две многоэтажки. Обманутые люди уверены: чтобы закончить строительство их дома застройщие решил продавать квартиры в многоэтажках, которые ещё только планирует возводить.

Представители компании утверждают, что места для детской площадки там хватит. А название сменили из-за авторских прав. Оказалось, что ЖК под именем Millennium Park уже давно есть. Застройщик обещает вручить ключи от квартир до конца этого месяца.

"Есть гарантийное письмо акиму района. Мы написали, что до 31 мая мы закончим строительство. Если нет, акимат имеет право назначить проверку, заморозить стройку и начать проверку", – сказал Данияр Джексембинов, представитель ТОО Monumental Building.

Отчаявшиеся дольщики готовы подождать, но если компания и в этот раз не сдержит обещания, намерены обращаться в суд.