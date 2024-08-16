В Алматы состоялось открытие Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту-2024

Алматы стал первым городом в Казахстане, в котором пройдут соревнования Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту-2024 среди юношей и юниоров, девушек и юниорок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

За победу в соревнованиях поборются команды из шести стран: Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии. Кроме того, в качестве наблюдателей прибудут представители из Камеруна и Саудовской Аравии.



На протяжении четырех дней спортсмены будут преодолевать комплекс разнообразных зачетов, применяемых в практике тушения пожаров.