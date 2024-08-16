В Алматы состоялось открытие Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту-2024
Сегодня, 01:26
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Сегодня, 01:26Сегодня, 01:26
122Фото: МЧС РК
Алматы стал первым городом в Казахстане, в котором пройдут соревнования Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту-2024 среди юношей и юниоров, девушек и юниорок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
За победу в соревнованиях поборются команды из шести стран: Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии. Кроме того, в качестве наблюдателей прибудут представители из Камеруна и Саудовской Аравии.
На протяжении четырех дней спортсмены будут преодолевать комплекс разнообразных зачетов, применяемых в практике тушения пожаров.
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