В Алматы состоялось грандиозное шоу из 850 дронов

Грандиозное шоу из 850 дронов увидели алматинцы в честь в Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, мероприятие прошло в двух локациях — на площади Абая, перед Дворцом Республики и площади Астана, перед КБТУ.

Тысячи жителей и гостей города смогли насладиться незабываемым зрелищем.

С площади Абая более 500 дронов синхронно взмыли ввысь, создавая уникальные визуальные 3D-образы. Инсталляции символизировали элементы национальной культуры и значимые моменты в истории страны, подчеркивая дух единства и гордости.

Световое шоу сопровождалось музыкальными произведениями, что добавило атмосферности и эмоциций.

Фото и видео: Акимат Алматы