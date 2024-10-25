В Алматы состоялось грандиозное шоу из 850 дронов
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
115Фото: акимат Алматы
Грандиозное шоу из 850 дронов увидели алматинцы в честь в Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата города, мероприятие прошло в двух локациях — на площади Абая, перед Дворцом Республики и площади Астана, перед КБТУ.
Тысячи жителей и гостей города смогли насладиться незабываемым зрелищем.
С площади Абая более 500 дронов синхронно взмыли ввысь, создавая уникальные визуальные 3D-образы. Инсталляции символизировали элементы национальной культуры и значимые моменты в истории страны, подчеркивая дух единства и гордости.
Световое шоу сопровождалось музыкальными произведениями, что добавило атмосферности и эмоциций.
Фото и видео: Акимат Алматы
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