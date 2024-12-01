В Алматы состоялась грандиозная премьера оперы "Хан Султан. Алтын Орда"

Постановка, ставшая ярким событием в культурной жизни всей страны, создана на основе исторических фактов. Музыка, изобилующая национальными мотивами в сочетании с великолепной хореографией и мастерством исполнителей, создали незабываемое зрелище, передаёт BaigeNews.kz.

Режиссура спектакля привнесла новаторские идеи, что сделало постановку особенно притягательной для молодежной аудитории. Эффектные декорации и костюмы, продуманные до мелочей, усилили атмосферу прошлого и погрузили зрителей в ту великую эпоху.

Данная премьера ценна не только для любителей искусства, ее смело можно назвать культурным символом национального возрождения Казахстана, укрепления связей между поколения, исканием истоков. Опера "Хан Султан. Алтын Орда" заслуженно собрала овации аудитории, и уже стала одной из жемчужин репертуара театра.

Выбор главной героини далеко не случаен: Хан Султан была значимой фигурой в истории Улуса Джучи (Золотой Орды) благодаря своему уму, характеру и политической мудрости. Несмотря на сложные обстоятельства, она и сама стала ключевым деятелем мощного государства, и сделала все для возвышения своих сыновей.

Историчекая основа

Для осмысления всей важности данной премьеры, совершим экскурс в недавнюю историю. 16 июня 2022 года, во время открытия первого заседания Национального курултая в Улытау, Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев посетил мавзолей Джучи–хана. Глава государства тогда подчеркнул, что выбор Улытау в качестве места проведения заседания имеет особое символическое значение.

"Мы возвели белый шатер у мавзолея Джучи–хана, который стоял у истоков единения великого народа. Это имеет большое символическое значение, является знаком единства страны, целостности нации, перед приездом на курултай от имени всего народа я почтил молитвой дух великого Джучи–хана, сделал приношение, – заявил Президент, отметив, что "проведение такого важного исторического события в этом священном сакральном месте – исторический шаг к созданию Нового Казахстана".

15 марта 2024 года, на третьем заседании Национального курултая, посвященном теме "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", Президент вновь напомнил о значимости наследия Улуса Джучи. Он подчеркнул, что для уверенного развития страны необходимо глубже осознавать масштаб национальной истории и бережно относиться к своему культурному наследию.

Действительно, по мнению историков, этногенез казахского народа в основном сформировался в период Улуса Джучи. Казахское ханство как исторический преемник появилось на культурной и исторической основе Золотой Орды - крупнейшего государства средневековья. К высшему слою элиты относились прямые потомки Чингисхана.

Незабываемое зрелище

Мы тем, временем, возвращаемся к премьере оперы "Хан Султан Алтын Орда". Гости вечера, ценители высокого искусства проходили в театр по красной дорожке, которая завершалась у пресс–стены, на фоне которой все с удовольствием фотографировались. Среди посетителей театра были замечены известные артисты, музыканты, популярные медиаперсоны такие как Байгали Серкебаев,Тунгышбай Жаманкулов, Ренат Гайсин, Тамара Асар, Динара Султан и другие. В зале не было свободных мест.

Главную партию в спектакле исполнила известная оперная дива Зарина Алтынбаева. Обладательница неповторимого сопрано идеально вжилась в образ дочери Великой степи. Хан Султан– мать Берке хана, одного из великих правителей Золотой Орды, третья жена основателя Улуса Джучи хана, старшая дочь шаха Хорезма Ала–ад–Дин Мухамеда ІІ.

После того как открылся занавес, взору зрителей предстал пейзаж, в центре которого были тополиные ветви. Стоит отметить, что необычные декорации и реалистичные спецэффекты, музыкальное оформление поразили многих. Все это и талантливая игра артистов позволили присутствующим в зале полностью погрузиться в эпоху исторических событий.

На сцене с помощью видеотехнологий по ходу сюжета появлялись и сменяли друг друга облака, грозы, закаты, пожары, искры, времена суток, локации и т.д. При этом, неизменным оставались лишь тополиные ветви, находящиеся в центре всех событий на сцене.

Либретто начинается с периода завоевания Хорезма Чингисханом и заканчивается формированием Золотой Орды. Чингисхан в 1221 году завоевал Ургеныш, столицу Хорезма. Последний шах Джалель–ад–Дин спасается бегством в Мангубере, и Хан Султан вместе со своей бабушкой Туркен–хатуном попадает в плен к Чингисхану. Вовремя раздела добычи ее распределяют к Джучи.

Красавица Хан Султан, к горлу которой была приставлена сабля, несмотря на все гонения, оставалась непоколебимой, не теряла стойкости духа, всегда держала голову прямо и гордо шла вперед.

Действия на сцене постоянно держали зрителей в напряжении. Спектакль был насыщен драматичными и трогательными моментами, так что некоторые зрители даже прослезились. Диалоги и события дополняли танцоры современного хореографического искусства.

Отдельное место заняли батальные сцены и приезд хана на коне. К слову, конь был металлическим. Во время смены эпизодов, фон становился белым, всё это сопровождалось порывистым звуком ветра, который означал ветер перемен.

Первый акт запомнился трогательным соединением влюбленных, Джучи и Хан Султан, нежно обнявшись на фоне красивого звездного неба, шли вместе по дороге счастья.

Зрители не скрывали своего восхищения и бурно аплодировали после каждого эпизода.

…Тяжело раненный в боях Джучи, повисший на своем коне, совершенно ослаб, последние силы покидали его тело, однако душа не хотела умирать. Сцена смерти великого завоевателя заставила содрогнуться не одно сердце. В моменты прощания с женой и детьми он просил их быть сильными и едиными. Также Джучи сокрушался что ему придется расстаться со степью. Плача, Хан Султан произносит "Как жить без тебя, разве это счастье?", после этого она обнимает любимого в последний раз. Перед последним вздохом Джучи говорит: "Завещаю степной простор потомкам".

Во время антракта зрители бурно обсуждали премьеру и предполагали дальнейший исход событий.

Во втором акте вдова Хан Султан появляется в высоком головном уборе и роскошном одеянии. Ее величественные манеры отразили ее мятежную душу. Но родственники-соперники не дремлют, гонцы от других сыновей Сотрясателя Вселенной - Угедея и Чагатая - не раз беспокоили ее владения. Тогда Хан Султан напрямую обратилась за поддержкой к самому Чингисхану. Тем временем, ее сын Берке подрастает и становится таким же мужественным как его отец, он одерживает победу над врагами и возвращается к матери, которая заболела. Второй акт завершился смертью Хан Султан и ее воссоединением с Джучи на том свете.

Опера произвела на зрителей невероятное впечатление, они аплодировали стоя 15 минут.

Сильный женский образ

Образ Хан Султан – дорог уникальностью и неповторимостью своей судьбы. Опера начинается в страшные дни завоевания большого центра всего мусульманского мира, государства Хорезмшахов, а заканчивается началом основания Золотой Орды. Как дочь шаха Хан Султан имела права довольно высокие. В том, что судьба сводит ее с Джучи, есть немало преимуществ. Ведь Джучи не только самый смышленый и целеустремленный сын Чингисхана, но он в то время уже был объявлен наследником трона. За шесть лет совместного проживания главная героиня родила троих сыновей.

Понятное дело, что Хан Султан пришлось конкурировать с другими женами Джучи, но, благодаря своему уму, характеру, а также выдержке и ловкости, она сумела отстоять себя и детей. В такое трудное время Хан Султан своим умом, характером и политическими навыками сохраняет свой статус, и саму жизнь сыновей. Ей удалось завоевать уважение наследника Джучи Бату хана (родившегося от другой жены старшего сына Чингисхана), она сделала все возможное для возвышения своих детей. Она покидает этот бренный мир только тогда, когда ее старший сын Берке взрослеет и идет в свой первый поход…

Немногочисленные сохранившиеся сведения о реальной Хан Султан представляют собой бесценное наследие для современных исследователей и деятелей искусства. Прошедшую премьеру в связи с очевидными параллелями уже даже начинают сравнивать с "Великолепным веком" и Хюррем.

Асель Ташибаева

Фото Самата Хусаинова