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пресс-службы акимата Алматы Сегодня, 12:09
33
Сегодня, 12:09
33
Фото: пресс-службы акимата Алматы

В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

Очередное ДТП с участием городских машрутных автобусов произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл 2 февраля в 08:30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong, 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, который находился на остановке. 

По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:09
33
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