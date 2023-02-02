В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

Фото: пресс-службы акимата Алматы

Очередное ДТП с участием городских машрутных автобусов произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл 2 февраля в 08:30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong, 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, который находился на остановке.

По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.