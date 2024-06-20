В Алматы снесли автомойку по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Объект возвели незаконно, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

"Отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова. Управлением подан иск на снос незаконно возведённого объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой", – указвается в сообщении.

Накануне собственник (физическое лицо) произвёл добровольный снос объекта в присутствии судебных исполнителей городского департамента юстиции.

С начала прошлого года в Алматы полностью или частично снесено 39 незаконных объектов, в том числе такие крупные, как ЖК "Мечта", KHAN, "Граф", "Алма Гарден" и другие.