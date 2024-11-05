Близ Алматы произошло новое землетрясение

5-го ноября в 10:00 недалеко от Алматы произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях не поступало.

"Координаты землетрясения: 43.261 с.ш., 77.310 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Казакстана в 33 км на восток от г. Алматы. Магнитуда mb=4.7", - отметили специалисты.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: