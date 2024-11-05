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Близ Алматы произошло новое землетрясение

Сегодня, 10:10
АВТОР
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ntv.com.tr Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
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Фото: ntv.com.tr

5-го ноября в 10:00 недалеко от Алматы произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях не поступало.

"Координаты землетрясения: 43.261 с.ш., 77.310 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Казакстана в 33 км на восток от г. Алматы. Магнитуда mb=4.7", - отметили специалисты.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • г. Алматы - 3 б.;
  • г. Талгар - 4 б.;
  • г. Есик - 4 б.;
  • с. Тургень - 3.0 б.;
  • с. Отеген-Батыр - 3 б.;
  • с. Боралдай - 2 б.;
  • с. Маловодное - 2б.;
  • с. Ж. Кайыпова - 2 б.;
  • г. Алатау (Жетыген) - 2 б.;
  • г. Каскелен - 2 б.

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