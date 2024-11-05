Близ Алматы произошло новое землетрясение
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
508Фото: ntv.com.tr
5-го ноября в 10:00 недалеко от Алматы произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
"Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
Сведений о разрушениях не поступало.
"Координаты землетрясения: 43.261 с.ш., 77.310 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Казакстана в 33 км на восток от г. Алматы. Магнитуда mb=4.7", - отметили специалисты.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- г. Алматы - 3 б.;
- г. Талгар - 4 б.;
- г. Есик - 4 б.;
- с. Тургень - 3.0 б.;
- с. Отеген-Батыр - 3 б.;
- с. Боралдай - 2 б.;
- с. Маловодное - 2б.;
- с. Ж. Кайыпова - 2 б.;
- г. Алатау (Жетыген) - 2 б.;
- г. Каскелен - 2 б.
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