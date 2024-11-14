В Алматы скоро обещают открыть новый мост через реку Есентай

В ходе рабочего объезда Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел строящийся мост через реку Есентай в мкр Кемел. Ранее пдвижение по мосту было закрыто ввиду его аварийного состояния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Проведенное в июне техническое обследование мостового сооружения, построенного в 1960-х годах, выявило частичное разрушение бетонных конструкций, появление трещин на опорах моста, отсутствие деформационного шва и другое. В связи с этим было принято решение построить новый мост в рамках ЧС. Изначально планировалось открыть движение для транспорта в конце октября. Однако из-за структуры грунта возникла необходимость монтажа 29 метровых буронабивных свай, вместо планировавшихся 9 метровых. Кроме того, при подготовке основания для спецтехники в русле реки произошёл обвал пешеходной части моста. Данную часть должны были демонтировать после того, как построят новый мост, но из-за обрушения пришлось заниматься ее разборкой раньше. Таким образом сроки исполнения работ были сдвинуты", - проинформировали в городском акимате.

Как доложил главе города руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев, на сегодня проведены работы по устройству и испытанию свай, устройству опор, подпорных стен, монтажу балок и переустройству инженерных сетей. Также проведено испытание сооружения.

В результате реконструкции, длина моста будет увеличена с 16,8 до 33 метров, ширина – с 8,5 до 14,5 метра. Кроме того, планируется устройство тротуаров по 1,5 м с обеих сторон.

"Мост обеспечивает транспортную связанность для жителей нескольких микрорайонов и близлежащих поселков. Это важный инфраструктурный объект, поэтому строительство производилось в максимально сжатые сроки. Геология выявила нестабильность грунтов, поэтому было принято решение установить сваи на глубину почти в 30 метров, по длине мост также увеличен почти в два раза. Основной объем работ выполнен, движение необходимо открыть до конца следующей недели и затем завершить работы по пешеходной части и прилегающей территории", - отметил Ерболат Досаев.

До завершения ремонтных работ по строительству нового моста объезд указанного участка обеспечен через ул. Мухамеджана Сералина.

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