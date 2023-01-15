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  • В Алматы, Шымкенте и ещё трёх городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Instagram/ vp_news Сегодня, 08:15
571
Сегодня, 08:15
571
Фото: Instagram/ vp_news

В Алматы, Шымкенте и ещё трёх городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятиных метеорогических условиях 15 января в пяти городах Казахстана, где погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передаёт BaigeNews.kz

"15 января 2023 года в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", —  говорится в сообщении синоптиков.

В других городах страны метеоусловия будут благоприятными.

Специалисты уточняют, что при возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в этих городах.

При этом одним из важнейших факторов стал прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказывали о погоде в эти выходные, отметив, что ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь в северной и восточной частях республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется снег и низовые метели. Штормовое предупреждение на 15 января действует в шести регионах страны.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:15
571
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