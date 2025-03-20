Инцидент произошел 8 марта, когда пострадавшая вместе с подругами пошла в торговый центр и встретила знакомых из школы. Между девочками вспыхнул конфликт, который перерос в насилие, передаёт BaigeNews.kz.

По словам матери пострадавшей, восемь школьниц набросились на девочку, били ее по лицу, вырывали волосы и угрожали кастетом.

Нападение засняли на видео, кадры вызвали общественный резонанс.

Мать пострадавшей потребовала возбудить уголовное дело, однако, как она утверждает, одной из нападавших назначили лишь штраф в 40 тыс тенге. Женщина настаивает на более строгом наказании, в том числе отправке одной из участниц конфликта обратно в спецшколу, откуда ее ранее исключили за плохое поведение.

В Управлении полиции Бостандыкского района сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участницы инцидента установлены и доставлены в полицию.

Также отмечается, что родители школьниц привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А в школы, где учатся подростки, направлены представления о необходимости устранения причин, способствовавших инциденту.

"Все участницы поставлены на внутришкольный учет. Дело будет рассмотрено на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Бостандыкского района", - прокомментировали в ДП.

Полицейские заверили, что каждой участнице драки будет дана правовая оценка, и будут приняты меры в соответствии с законодательством.