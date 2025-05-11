В Алматы семилетний ребенок попал под колеса авто во дворе
Ребенок сбит во дворе в Наурызбайском районе Алматы.
Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54Сегодня, 21:54
56Фото: baigenews.kz
Инцидент произошел днём 11 мая в Наурызбайском районе Алматы, около 13:30, сообщили в департаменте полиции города, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, водитель автомобиля марки Changan, следуя по дворовой территории микрорайона Шугыла в южном направлении, совершил наезд на 7-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть во дворе.
"Ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города", — уточнили в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Его ведут сотрудники управления полиции Наурызбайского района. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Накануне в Караганде водитель сбил 10-летнего ребёнка на пешеходном переходе.
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