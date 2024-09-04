Нарколабораторию "семейного типа" организовала супружеская пара в Алматы

В Алматы задержана семейная пара, которая организовала нарколабораторию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили, что супруги в собственной квартире производили синтетический наркотик и расфасовывали его для розничной реализации.

"Подозреваемые были задержаны у дома. У них найдены кристаллизованное вещество белого цвета, стеклянный поднос с наслоениями белого цвета и деньги. А уже в доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы, стеклянные колбы, ноутбуки, 265 тысяч тенге, вещество зеленого цвета, растительного происхождения, с специфическим запахом и другой инвентарь", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном.