В Алматы селеопасная обстановка находится на особом контроле

Аким города Ерболат Досаев провел вертолетный облет, проверив состояние моренных озер и ледников в окрестностях Алматы, передаёт BaigeNews.



Всего здесь 51 озеро, из которых 6 считаются наиболее опасными. На данный момент ситуация под контролем: большая часть озер заполнена на безопасных отметках.



Температура в горах держится на уровне 5-6 °C, но в июле ожидается повышение до 22 °C. Для предотвращения селевых выбросов запланирован спуск воды из озер, на что выделено из резерва местного бюджета 36,3 млн тенге.



На эти средства приобретут насосы повышенной производительности, сифонные трубы, инвентарь для расчистки каналов спуска воды.



Аким поручил усилить контроль за оползневой, паводковой и селевой обстановкой на горных реках.



Специалисты ГУ "Казселезащита" ведут наблюдение на 10 постоянных и 3 сезонных постах, а после 20 июня начнется мониторинг на оставшихся 10 сезонных постах.