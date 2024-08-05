В Алматы с начала года создано свыше 32 тысяч новых рабочих мест
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В управлении экономики Алматы рассказали о принимаемых мерах по обеспечению роста благосостояния жителей, передаёт BaigeNews.
"В июне текущего года годовая инфляция замедлилась до 8,4% с 9% в мае – за счет понижения роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-7,5%", - говорится в сообщении.
За первый квартал этого года номинальные денежные доходы в среднем на каждого алматинца выросли на 22,9% до 287 тыс. тенге. В реальном выражении рост составил 11,9%.
"Среднемесячная заработная плата составила 454 тыс. тенге, в номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном – на 6%.
Создано 32,7 рабочих тыс. мест, из них 75% - постоянные. Таким образом уровень безработицы удалось снизить до 4,7%", - добавили в ведомстве.
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