В Алматы с начала года создано свыше 32 тысяч новых рабочих мест

В управлении экономики Алматы рассказали о принимаемых мерах по обеспечению роста благосостояния жителей, передаёт BaigeNews.

"В июне текущего года годовая инфляция замедлилась до 8,4% с 9% в мае – за счет понижения роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-7,5%", - говорится в сообщении.

За первый квартал этого года номинальные денежные доходы в среднем на каждого алматинца выросли на 22,9% до 287 тыс. тенге. В реальном выражении рост составил 11,9%.