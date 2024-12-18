Среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении выросла на 6,1%. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Важнейшим приоритетом в нашей работе является повышение благосостояния алматинцев. С учётом текущей инфляции среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении выросла на 6,1% и составила 470 тысяч тенге (9 мес. 2024 г., на 15,7% в номинальном выражении)", - отметил глава города.

С начала текущего года создано 68 тысяч рабочих мест. Важно отметить, что 82% (55,7 тысяч) созданных рабочих мест являются постоянными. В результате уровень безработицы в Алматы снизился до 4,6%.

Прогнозируется замедление годовой инфляции до 8,5% до конца этого года и до 7,5% в 2025 году.