В Алматы с 3 августа подорожает проезд в автобусах

В Алматы с 3 августа стоимость проезда в общественном транспорте повышается на 20 тенге и составит 120 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Оплата наличными будет исключена для повышения безопасности: водители не будут отвлекаться на сбор денег. По данным акимата, более 97% пассажиров уже используют безналичный расчёт.

Способы оплаты: транспортная карта (доступна в Onay и 115 пунктах), SMS с мобильного телефона, мобильное приложение.

Стоимость проездных билетов: месячный – 9900 тенге, студенческий – 4200 тенге, школьный – 2000 тенге, пенсионный – 3000 тенге. Бесплатный проезд действует для участников ВОВ, пенсионеров старше 75 лет, лиц с инвалидностью первой и второй группы, детей с инвалидностью до 18 лет, жертв политических репрессий и ветеранов боевых действий. Имеется льгота в размере 50% от стоимости проезда для студентов, пенсионеров и многодетных матерей, сопровождающих детей с инвалидностью.

Акимат Алматы сообщает, что рассматривается создание единой контрольной службы для проверки оплаты и фиксации нарушений со стороны водителей. Также разрабатываются новые варианты проездных абонементов с возможностью бесплатных пересадок.

Сообщалось, в Астане с 1 августа проезд в автобусах подорожал до 110 тенге. Репортаж BaigeNews.kz о том, куда идут деньги пассажиров, и можно ли было обойтись без повышения цены, смотрите по ссылке.