В Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Алматы поступила беременная женщина на сроке 35 недель с крайне сложным анамнезом, включающим идиопатическую апластическую анемию тяжелой формы, коагулопатию и хроническую трансфузионную зависимость. Беременность сопровождалась высоким риском как для матери, так и для ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

Врачами были выявлены несколько угроз:

Высокий риск массивного кровотечения в родах из-за низкого уровня тромбоцитов и нарушений свертываемости крови.

Опасность тромбообразования в послеродовом периоде.

Риск гипоксии плода, связанный с анемией и нарушениями маточно-плацентарного кровообращения.

Иммунная нестабильность из-за длительного приема иммуносупрессивных препаратов.

После консилиума ведущих специалистов НЦАГП было принято решение о досрочном родоразрешении путем индукции родов, чтобы минимизировать риски. В результате, роды прошли физиологически, и на свет появился мальчик весом 2885 граммов и ростом 51 сантиметр. Оценка по шкале Апгар составила 6/8 баллов. В первые часы жизни ребенок находился под наблюдением неонатологов.

После родов пациентке продолжили трансфузионную терапию, а также проводили антианемическое и антикоагулянтное лечение. Особое внимание уделялось контролю уровня тромбоцитов и профилактике тромбозов.

Этот случай стал серьезным испытанием для медицинской команды, однако благодаря высокому профессионализму врачей удалось провести родоразрешение максимально безопасно для матери и ребенка.

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему наблюдению у гематолога и продолжению терапии.