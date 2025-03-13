В Алматы родился малыш при сложных медицинских условиях
Врачи НЦАГП провели успешное родоразрешение.
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В Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Алматы поступила беременная женщина на сроке 35 недель с крайне сложным анамнезом, включающим идиопатическую апластическую анемию тяжелой формы, коагулопатию и хроническую трансфузионную зависимость. Беременность сопровождалась высоким риском как для матери, так и для ребенка, передаёт BaigeNews.kz.
Врачами были выявлены несколько угроз:
- Высокий риск массивного кровотечения в родах из-за низкого уровня тромбоцитов и нарушений свертываемости крови.
- Опасность тромбообразования в послеродовом периоде.
- Риск гипоксии плода, связанный с анемией и нарушениями маточно-плацентарного кровообращения.
- Иммунная нестабильность из-за длительного приема иммуносупрессивных препаратов.
После консилиума ведущих специалистов НЦАГП было принято решение о досрочном родоразрешении путем индукции родов, чтобы минимизировать риски. В результате, роды прошли физиологически, и на свет появился мальчик весом 2885 граммов и ростом 51 сантиметр. Оценка по шкале Апгар составила 6/8 баллов. В первые часы жизни ребенок находился под наблюдением неонатологов.
После родов пациентке продолжили трансфузионную терапию, а также проводили антианемическое и антикоагулянтное лечение. Особое внимание уделялось контролю уровня тромбоцитов и профилактике тромбозов.
Этот случай стал серьезным испытанием для медицинской команды, однако благодаря высокому профессионализму врачей удалось провести родоразрешение максимально безопасно для матери и ребенка.
Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему наблюдению у гематолога и продолжению терапии.
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