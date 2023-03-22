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ktf.kz Сегодня, 16:34
67
Сегодня, 16:34
67
Фото: ktf.kz

В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках

Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках состоялся в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

25 спортсменов из шести регионов страны выявляли сильнейших в шести категориях: мужчины, женщины, парный разряд среди мужчин, микст, юноши до 16 лет и девушки до 16 лет.

На протяжении трёх дней в Алматы спортсмены боролись за право называться лучшими.

В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя шахтёрской столицы —  Фёдор Старыгин и Евгений Быков. В напряжённой борьбе сильнее оказался Евгений —  5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате Республики Казахстан Быков был третьим, а Старыгин вторым.
 
"Бронзу" Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.
У женщин места разыграли следующим образом:

1. Жетписова Айшуак (Караганда)
2. Бердешева Айгуль (Актобе)
3. Бекжанова Акбота (Уральск)
 

В парном разряде у мужчин первыми стали Фёдор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженнейшем матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачёва — 7:5, 6:3.
 
Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.
 
Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьёва из Алматы —  2:6, 6:3, 10:7.
Третье место — за Маратом Турарбек из Актау.
 
У девушек в категории до 16 лет лучшей стала Альбина Бекжанова из Уральска, серебро досталось Акботе Рысбек из столицы.

Результаты смешанного разряда:
"Золото" —  Жетписова Айшуак/Капарбаев Асылбек(Караганда/Актау)
"Серебро" —  Шонгарин Ахтан/Имангалиева Айымгуль(Актобе/Уральск)
"Бронза" — Дарибаев Максут/Багытжанова Жадырa (Караганда/Алматы) и Бердешева Айгуль/Трофимов Назар (Актобе/Уральск)
 

Общекомандный зачёт Первого Кубка Казахстана по теннису на колясках:
 
1. Караганда
2. Актобе
3. Уральск
 
Отдельными номинациями были отмечены:
 
"За волю к победе" —  Нияз Мухаммед (Алматы) и Багытжанова Жадыра (Алматы).
"За лучшую технику" —  Асылбеков Кайнар (Астана) и Жетписова Айшуак (Караганда)

 

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Сегодня, 16:34
67
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