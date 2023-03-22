В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках

Фото: ktf.kz

Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках состоялся в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

25 спортсменов из шести регионов страны выявляли сильнейших в шести категориях: мужчины, женщины, парный разряд среди мужчин, микст, юноши до 16 лет и девушки до 16 лет.

На протяжении трёх дней в Алматы спортсмены боролись за право называться лучшими.

В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя шахтёрской столицы — Фёдор Старыгин и Евгений Быков. В напряжённой борьбе сильнее оказался Евгений — 5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате Республики Казахстан Быков был третьим, а Старыгин вторым.



"Бронзу" Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.

У женщин места разыграли следующим образом:

1. Жетписова Айшуак (Караганда)

2. Бердешева Айгуль (Актобе)

3. Бекжанова Акбота (Уральск)



В парном разряде у мужчин первыми стали Фёдор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженнейшем матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачёва — 7:5, 6:3.



Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.



Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьёва из Алматы — 2:6, 6:3, 10:7.

Третье место — за Маратом Турарбек из Актау.



У девушек в категории до 16 лет лучшей стала Альбина Бекжанова из Уральска, серебро досталось Акботе Рысбек из столицы.

Результаты смешанного разряда:

"Золото" — Жетписова Айшуак/Капарбаев Асылбек(Караганда/Актау)

"Серебро" — Шонгарин Ахтан/Имангалиева Айымгуль(Актобе/Уральск)

"Бронза" — Дарибаев Максут/Багытжанова Жадырa (Караганда/Алматы) и Бердешева Айгуль/Трофимов Назар (Актобе/Уральск)



Общекомандный зачёт Первого Кубка Казахстана по теннису на колясках:



1. Караганда

2. Актобе

3. Уральск



Отдельными номинациями были отмечены:



"За волю к победе" — Нияз Мухаммед (Алматы) и Багытжанова Жадыра (Алматы).

"За лучшую технику" — Асылбеков Кайнар (Астана) и Жетписова Айшуак (Караганда)