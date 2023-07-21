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  • В Алматы разворотные съезды по Аль-Фараби закроют до 22 июля
gurk.kz Сегодня, 10:19
238
Сегодня, 10:19
238
Фото: gurk.kz

В Алматы разворотные съезды по Аль-Фараби закроют до 22 июля

В Алматы продолжается ремонт разворотных съездов по пр. Аль-Фараби, передаёт Baigenews.kz.

С 23:00 20 июля до 6:00 22 июля перекроют движение: по разворотному съезду пр. Аль-Фараби в восточном направлении от бульвара Мендикулова в сторону пр. Достык;  по съезду с пр. Достык на пр. Аль-Фараби в западном направлении и по пр. Аль-Фараби на пр. Достык в восточном направлении.

Объехать закрытый участок можно по Мендикулова, пр. Назарбаева, ул. Сатпаева, ул. Жолдасбекова. Проехать с пр. Аль-Фараби на пр. Достык в южном направлении вы можете по пр. Назарбаева, ул. Жолдасбекова и пр. Достык.

Движение транспорта по пр. Достык в период перекрытия будет работать как обычно. 

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Сегодня, 10:19
238
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