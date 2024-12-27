Аким Алматы Ерболат Досаев доложил Премьер-министру о реализации Плана мероприятий по переходу к "зеленой экономике". В числе приоритетных направлений работы – снижение загрязнения воздуха, развитие лесного фонда, эффективное использование водных ресурсов и управление отходами, внедрение ESG-принципов и выпуск "зелёных" облигаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

По подсчетам специалистов, объем валового выброса вредных веществ в Алматинской агломерации достигает 225,2 тыс. тонн, где на сам мегаполис приходится порядка 84%. Наибольшую долю выброса в городе занимает автотранспорт – 60% и промышленные предприятия – 27%. Аким подчеркнул, что в Алматы разработаны новые Правила охраны атмосферного воздуха, которые будут внесены в Маслихат уже в первом квартале 2025 года. Они позволят ввести жесткое регулирование передвижных и стационарных источников. Кроме того, продолжается работа по модернизации ТЭЦ, в результате которой выбросы вредных веществ снизятся на 93% – с 37,3 тыс. тонн до 2,7 тыс. тонн. Переход теплоисточника с угля на газ ожидается в 2026 году. Особое внимание уделяется газификации частного сектора, на сегодня доступность соответствующей инфраструктуры обеспечена для 99,4% домов.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта на воздушный бассейн города Алматы с 2024 года введен запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном топливе. По итогам работы за 2024 год троллейбусный парк обновлен на 100%, модернизация автобусного будет продолжена в 2025 году. При этом, по состоянию на 1 декабря 2024 года, в Алматы зарегистрировано наибольшее количество электромобилей по стране – 7 875 единиц или 58% от общего количества.

Ерболат Досаев также доложил о проводимой работе в рамках исполнения поручения Главы государства по возрождению статуса Алматы как города-сада. Согласно Дорожной карте по высадке 2,5 млн зеленых насаждений до 2030 года, за период 2023-2024 годов в мегаполисе высажено 643 тыс. деревьев и кустарников. Вместе с тем новыми Правилами защиты и ухода за зелеными насаждениями внедрена норма по обязательному подведению поливочной системы. В результате этого за два года установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения.

Для обеспечения качественного водоснабжения в 2024 году введены в эксплуатацию новые источники общей мощностью 54,3 тыс. м3/сутки. Также доложено о ходе модернизации инфраструктуры сбора ТБО, которую полностью планируется завершить в 2025 году. Аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что совместно с китайской компанией "Shanghai SUS Environment Co., Ltd" планируется строительство завода по энергетической утилизации отходов мощностью до 2 тыс. тонн в сутки.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике".