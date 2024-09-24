В Алматы разработали информационные материалы для горных маршрутов

Управлением туризма Алматы и Almaty Tourism Bureau разработаны информационные материалы для обеспечения безопасности и комфорта туристов и жителей в горах: атлас горных маршрутов, карта горных маршрутов и брошюра "Горные вершины и безопасность", передаёт BaigeNews.kz.

Атлас горных маршрутов — это сводная информация о пяти популярных маршрутах региона. В атласе содержится не только описание маршрутов, но и рекомендации по подготовке к походу, наличии необходимого снаряжения, советы по ориентированию на местности и правила безопасности. Данный атлас станет незаменимым спутником для всех любителей горного отдыха.

Карта горных маршрутов охватывает маршруты Малого Алматинского и Большого Алматинского ущелий. Она разработана с учетом удобства навигации, содержит все необходимые условные обозначения, позволяя туристам легко ориентироваться на местности. Эта карта будет полезна как новичкам, так и опытным туристам, стремящимся глубже исследовать природные красоты Алматы.

Брошюра "Горные вершины и безопасность" — практическое руководство по безопасному поведению в горах. В ней рассматриваются возможные риски, с которыми могут столкнуться туристы. Брошюра включает чек-лист для однодневных и многодневных походов, помогая туристам правильно подготовиться к любому путешествию.

Материалы доступны бесплатно на трёх языках в информационных центрах Visit Almaty и по ссылке.