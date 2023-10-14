В Алматы растет количество предприятий малого бизнеса
Сегодня, 05:40
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Сегодня, 05:40Сегодня, 05:40
88Фото: Акимат Алматы
С начала года в Алматы на 25% выросло количество действующих малых и средних предприятий до 341 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.
В первом полугодии выпуск продукции МСБ увеличился на 8,6%. Для поддержки МСБ через субсидирование, гарантирование и кредитование выделено 49,4 млрд тенге.
По итогам 2023 г. ожидается увеличение вклада МСБ в валовый региональный продукт до 60%.
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