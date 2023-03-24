  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

e-auction.gosreestr.kz Сегодня, 14:30
253
Сегодня, 14:30
253
Фото: e-auction.gosreestr.kz

В Алматы распродают имущество старейшего телеканала

Телерадиокомпания "ТАН" распродаёт своё имущество в Алматы, передаёт BaigeNews.kz

Лот о продаже оборудования канала появился на сайте электронных торгов.

В списке всего 289 наименований - в основном аппаратура для съёмочных процессов и серверы для вещании программ.

Торги на повышение начнутся 28 марта. Стартовая цена – 11,8 миллиона тенге. Реальную стоимость оборудования оценили в 15,7 миллиона тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:30
253
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх