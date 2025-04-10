В Ауэзовском районе Алматы сотрудники полиции задержали пьяного мопедиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие произошло на улице Утеген батыра, где патрульный экипаж заметил мопедиста, который двигался неуверенно и нарушал правила дорожного движения. За рулем мопеда находился молодой человек 2001 года рождения.

При проверке состояния водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось в результате медицинского наркологического освидетельствования.

По решению суда, нарушитель был административно арестован на 15 суток и, кроме того, лишен права управлять транспортными средствами на 7 лет.

"Этот случай является ярким примером того, как важно соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Такие меры направлены на обеспечение безопасности на дорогах города", — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы, Серик Шумаев.

Ранее мы сообщали, что алматинцы жалуются на беспредельных мопедистов.