В Алматы пьяного мопедиста арестовали на 15 суток
Также нарушитель лишен права управлять транспортными средствами на 7 лет.
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В Ауэзовском районе Алматы сотрудники полиции задержали пьяного мопедиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Происшествие произошло на улице Утеген батыра, где патрульный экипаж заметил мопедиста, который двигался неуверенно и нарушал правила дорожного движения. За рулем мопеда находился молодой человек 2001 года рождения.
При проверке состояния водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось в результате медицинского наркологического освидетельствования.
По решению суда, нарушитель был административно арестован на 15 суток и, кроме того, лишен права управлять транспортными средствами на 7 лет.
"Этот случай является ярким примером того, как важно соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Такие меры направлены на обеспечение безопасности на дорогах города", — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы, Серик Шумаев.
Ранее мы сообщали, что алматинцы жалуются на беспредельных мопедистов.
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